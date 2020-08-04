اليورو يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 04-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستوى 1.1737، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.1908 وتمتد إلى 1.1995.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1737 والثبات دونه سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يستهدف مستويات 1.1632 وقد يمتد إلى 1.1546 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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