شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع وشهر آب/أغسطس على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع تباين مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ووسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام تسارع النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام والطاقة تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، متوافقة على التوقعات عند 0.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية من قبل بنك اليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.8% مقابل 6.0% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 7.1%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 8.20 مليار دولار استرالي مقابل 7.34 مليار دولار استرالي في أيار/مايو الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 8.80 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك مع أظهر قراءة الصادرات ارتفاعاً 1% مقابل تراجع 6% في أيار/مايو وارتفاع الواردات 3% مقابل تراجع 4% في أيار/مايو.

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وصولاً للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تسارع النمو إلى 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 2.4%، وجاء ذلك وسط ترقب المستثمرين لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.56% ليربح 23.73 نقطة ويصل إلى المستوى 1,546.37، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.40% ليربح هو الأخر 310.45 نقطة ويصل إلى المستوى 22,505.83.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.02% ليربح 0.87 نقطة ويصل إلى المستوى 4,772.18، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليخسر 3.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,364.87.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.38% ليربح 94.00 نقطة ويصل إلى المستوى 24,552.13، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.17% ليربح هو الأخر 26.33 نقطة ويصل إلى المستوى 2,277.37.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفاع بنسبة 0.77% ليربح 90.00 نقطة ويصل إلى المستوى 11,756.09، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.60% ليربح هو الأخر 94.91 نقطة ويصل إلى المستوى 6,021.00.