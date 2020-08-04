شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بالسوق بعد العيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق اللحوم بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك انخفاضا فى الطلب وبدء الإجازة بالنسبة لمعظم محلات الجزارة باستثناء الهايبر ماركت ومنافذ التوزيع التابعة للدولة، ومع ذلك تشهد الأسعار استقرارا فى السوق وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

سجلت أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 4-8-2020، بين 130- 160 جنيها للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم الكندوز 130- 150 جنيها، فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

واستقرت أسعار البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، السجق 120-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120-140 جنيها الكيلو.

بينما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو.

.ينشر لـ"الخليج 365"، عدد من الإجراءات التى تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للرقابة وضبط أسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ومع أهمية الدور الرقابى الذى تقوم به "الهيئة" حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية أو مغشوشة .

Advertisements

تكليفات جميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات خاصة أطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم.

- إرسال خطاب دورى لكافة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات لرفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الحملات الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم.

- تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

- تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة .

- رفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقى اية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة .

- تم التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.