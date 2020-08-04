شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الهيئة القومية للبريد اليوم، الثلاثاء، العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية وعددها 4000 مكتب، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً يقضى بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الهيئة خدمات مالية ومجتمعبة وحكومة وبريدية عبر مكاتبها، حيث تم توسيع مهامها لتقدم خدمات جماهيرية في إطار عمليات تطوير المكاتب على مستوى الجمهورية.

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ويصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون براسمال مودعين يصل إلي 220 مليار جنيه، وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 220 مليار جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.

وتعمل الهيئة القومية للبريد على تطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكى تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي و الاهتمام بتذليل العقبات التى قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، وتحسين بيئة العمل فى المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بما يحقق رضاء المواطنين.

ووقعت هيئة البريد مؤخرا بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع 50 سيارة قبل نهاية هذا العام تشمل سيارات لنقل الأموال المصفحة بالمواصفات القياسية، وسيارات بريد متنقلة مزودة بماكينات ATMلخدمة الاماكن التي لا يوجد بها مكاتب بريد او المناطق النائية بهدف تقليل الكثافة علي مكاتب البريد حيث تتميز هذه السيارات بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية وأنظمة المراقبة والتحكم الآلي والتحول الرقمي لسرعة تلبية احتياجات المواطنين من كافة الخدمات المالية والحكومية والبريدية.