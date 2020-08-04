شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7125 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7124، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7128، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7106.

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هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 8.20 مليار دولار استرالي مقابل 7.34 مليار دولار استرالي في أيار/مايو الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 8.80 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك مع أظهر قراءة الصادرات ارتفاعاً 1% مقابل تراجع 6% في أيار/مايو وارتفاع الواردات 3% مقابل تراجع 4% في أيار/مايو.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تسارع النمو إلى 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 2.4%، وجاء ذلك وسط ترقب المستثمرين لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.1% مقابل 8.0% في أيار/مايو، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن احصائية ثقة المستهلكين من قبل الأعمال اليومية للمستثمرين ومعهد تكنوميتريكا للسياسات والسياسة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 45.3 مقابل 44.0 في تموز/يوليو الماضي.