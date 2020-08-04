شكرا لقرائتكم خبر عن تمسكوا باستثماراتكم فــي الأســواق الصاعــدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ماثيو فوجيل *

هناك شبه إجماع بين المستثمرين على أن «كوفيد-19» سيهيمن على أداء الأسواق الصاعدة، ما يتسبب بتداعيات اقتصادية هائلة نتيجة انهيار الطلب المحلي والخارجي. لكنني أعتقد بأن هناك سيناريو آخر أكثر ترجيحاً يقول إن هذه الأسواق ستتفوق في الأداء.

يضم مؤشر «مـــورجـان ستينلي للأسواق الصاعدة»، أسهم 34 دولة بدءاً من الأرجنتين والبحرين وبنجلاديش إلى توغو وتونس وفيتنام. وتعاني هـــــذه الأسواق عادة من ضعف الأداء الاقتصادي بتأثير العوامل المحلية بدلاً من العوامل الخارجية.

من الواضح أن عدداً من هذه البلدان ستكون لديها نقاط ضعف محلية تتعرض لصدمة غير مسبوقة للتمويل الخارجي من السياحة والتحويلات النقدية. فعلى سبيل المثال، ستشهد سريلانكا انخفاضاً حاداً في عائدات السياحة، ما يؤدي إلى صدمة إضافية لاقتصاد معتل أصلاً.

صحيح أيضــاً أن بعض البلدان فـــي هــذه الفئـة، لاسيما نيجيريا ومصر، ستكون الأكثر تضرراً من العوامل الخارجية مثل انخفاض الصادرات بسبب انخفاض الطلب العالمي وضعف تدفقات تحويلات المواطنين العاملين في الخارج.

وفي بعض الحالات، قد يؤدي وقف النشاط في الاقتصاد الحقيقي بسبب عمليات الإغلاق، إلى زيادة حدة الضعف في الأنظمة المالية. وينطبق هذا بشكل خاص في بنجلاديش؛ حيث تبلغ القروض المعدومة في بنوك الدولة نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي و يعاني القطاع من ضعف السيولة منذ سنوات.

ومع ذلك، هذه ليست كل تفاصيل الصورة.

تستند وجهة نظرنا الأكثر تفاؤلاً إلى البيانات والمعلومات التي تم جمعها من شبكة من المكاتب المتخصصة التي تنتشر عبر هذه الأسواق حول العالم. وبناء عليه تم تحديد العديد من البلدان التي يمكنها أن تحقق إنتعاشاً ونمواً قوياً بمجرد تراجع تأثير الوباء أو زواله.

أعتقد أن الفلبين وبيرو وفيتنام هي في وضع أفضل للتعافي. ستساعد المرونة النسبية للقطاعات المصرفية واحتياطيات النقد الأجنبي القوية في هذه الدول، على دعم الانتعاش.

أما الفلبين، فلديها احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية، وعجز ميزانية منخفض ونظام مصرفي يتمتع بسيولة وفيرة. علاوة على ذلك، فإن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 24%، أي أقل من نصف متوسط الأسواق الناشئة، في حين تغطي احتياطيات العملات الأجنبية ما يقرب من 12 شهراً من الواردات، وهي نسبة أعلى بكثير من نظيراتها في بعض دول آسيا مثل تايلاند أو إندونيسيا. وكانت سياساتها المالية والنقدية التوسعية ناجحة دون أن تهدد استقرار الاقتصاد الكلي.

من جانبها تنفذ بيرو مبادرات قوية لمواجهة تحديات «كوفيد- 19» للصحة العامة. فمن الناحية الاقتصادية، تتمتع الدولة أيضاً بحرية إضافية في السياسة المالية والنقدية بفضل سنوات من الإدارة السليمة حافظت على تراجع قيم الديون وعجز الموازنة. وحتى مع وجود حزمة تحفيز تبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي، تتمتع بيرو بتمويل فائض من مجموعة متنوعة من المصادر المحلية والخارجية، بما في ذلك أصول الخزانة الوفيرة وخط ائتمان محتمل من صندوق النقد الدولي.

وكانت فترة معاناة فيتنام مع الوباء قصيرة جداً؛ حيث ساعدت الخبرة التراكمية في التعامل مع الأوبئة السابقة على خفض معدلات العدوى والوفيات. ونتيجة لذلك، استأنف الاقتصاد نشاطه بالقرب من المعدل الطبيعي بسرعة.

وأظهرت تقارير بنهاية مايو تعافياً ملحوظاً في جميع القطاعات باستثناء قطاع التجزئة، الذي انخفض بنسبة 15% فقط دون مستويات ما قبل الوباء. وحتى مصر وباكستان، المثقلتان بالديون والضعيفتان على حد سواء، قد تتفوقان في الأداء. وكلاهما أعادت تأكيد التزاماتهما بإصلاحات الضرائب والخدمة المدنية ولديهما فرص الحصول على تمويل من برنامج صندوق النقد الدولي.

في باكستان، تحسنت التوقعات بشكل ملحوظ منذ فوز عمران خان في الانتخابات العامة لعام 2018. وخلال فترة قصيرة، شهدت البلاد تحسناً ملحوظاً في معنويات قطاع الأعمال وتطوير سياسات الاقتصاد الكلي. وخضع بنك الدولة لعملية تطوير شاملة لتحويله إلى هيكل بنك مركزي حديث تحت قيادته الجديدة.

وعلى الرغم من أن هذه الدول توفر للمستثمرين أفضل الفرص، فمن المهم ملاحظة أن الأسواق الصاعدة ستتفوق على الأسواق المتقدمة في المدى القصير إلى المتوسط. ويشاطرني وجهة النظر هذه صندوق النقد الدولي الذي كشفت أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي عن انتعاش قوي لمعدلات النمو قبل الوباء في الأسواق الصاعدة وضعفاً طويل الأمد في الأسواق المتقدمة.

* «فاينانشل تايمز»