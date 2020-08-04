شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 164 فلس، ملامسا لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم145 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 175 فلس
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162.0 بينما مستوى المقاومة هو 165.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اسمنت (KCEM) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 04-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.