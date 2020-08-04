شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 164 فلس، ملامسا لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم145 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 175 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162.0 بينما مستوى المقاومة هو 165.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط