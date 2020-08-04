شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجع خلال الأسبوع الماضي حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 187 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 200 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 200 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 186.0 بينما مستوى المقاومة هو 189.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط