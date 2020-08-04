شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الأربعاء عند مستوى 180 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 190 فلس، كما يقترب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض لمستوى الدعم 150 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى195 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175 بينما مستوى المقاومة هو 182 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط