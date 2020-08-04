شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات الأربعاء الماضي، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 578 فلس، وذلك بعدما اقترب من القناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 550 فلس في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 573.0 بينما مستوى المقاومة هو 586.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط