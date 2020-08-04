شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الأربعاء الماضي عند مستوى 17٫80 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة اجل، مما ولد هدفا سعريا عند مستوى 13 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 16 فلس، والذي نحذر من اختراق، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 13 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.3 بينما مستوى المقاومة هو 18.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط