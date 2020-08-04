شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الأربعاء الماضي مرتفعا عند مستوى 23٫40 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 22٫40 فلس،وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 21 فلس كمستوى أول ثم 18 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.8 بينما مستوى المقاومة هو 23.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط