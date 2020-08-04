شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي الأربعاء عند مستوى 154 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل ، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 125 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 140 فلس كمستوى أول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 160 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 152.0 بينما مستوى المقاومة هو 155.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط