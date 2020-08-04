شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يعاود نغمته القياسية ويغلق أولى جلسات أغسطس عند مستوى تاريخي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين وبلغ ناسداك أعلى مستوى قياسي على الإطلاق مدعوما بمكاسب سهمي آبل ومايكروسوفت بالإضافة إلى صدور بيانات حكومية إيجابية.



وحقق سهما "آبل" و"مايكروسوفت" أعلى مستويات إغلاق في تاريخهما عقب تسجيل أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع السنوي الثاني رغم أزمة فيروس كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى 54.2 نقطة في يوليو/تموز من 52.6 نقطة في يونيو/حزيران بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 53.6 نقطة.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.8% مغلقا عند 41.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 39.5 دولار.

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وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.5% وأغلق عند 44.15 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.4 دولار وأقل سعر عند 42.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 236 نقطة) إلى 26664 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26707 نقاط وأقل مستوى عند 26534 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 157 نقطة) إلى 10903 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 10927 نقطة وأقل مستوى عند 10831 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3294 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3302 نقطة وأقل مستوى عند 3284 نقطة.