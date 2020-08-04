شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"آبل" تقترب من حاجز تريليوني دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات يوم الإثنين بشكل ملحوظ محققا أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق مما دفع القيمة السوقية إلى مستوى تاريخي يقترب من حاجز تريليوني دولار.



كانت "آبل" قد أعلنت الخميس الماضي تحقيق أرباح وإيرادات قوية خلال الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي.

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وتستعد "آبل" لإطلاق نسخة رخيصة التكلفة من جوالاتها "آيفون" ويحمل الاسم "آيفون إس إي"، لكن إصدارات "آيفون" الأحدث والتي ينتظرها عشاقها في سبتمبر/أيلول من كل عام قد يتأجل الإعلان عنها لأسابيع.



واتخذت "آبل" قراراً بإغلاق عدد من متاجرها في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" والتحذيرات من استمرار الأزمة.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 435.7 دولار، وسجل السهم اعلى سعر عند 446.5 دولار في حين سجل أدنى سعر عند 431.5 دولار، وتقدر القيمة السوقية لصانعة "آيفون" حاليا بحوالي 1.85 تريليون دولار متفوقة بها على كافة الشركات الأمريكية.