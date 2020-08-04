شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يقفز بأكثر من 5% بعد تأكيد مفاوضات "تيك توك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات يوم الإثنين بشكل قوي في اعقاب تأكيد أنباء عن مفاوضات تجري بين شركة البرمجيات الأمريكية و"بايت دانس" الصينية مالكة تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".



هذا وقد أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها في مفاوضات متقدمة للاستحواذ على أصول وأعمال تيك توك في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك وسط ضغوط شديدة من الإدارة الأمريكية لإنهاء تواجد تيك توك بشكلها الصيني في الولايات المتحدة بسبب مخاوف الخصوصية والتجسس.

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ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الضوء الأخضر لمفاوضات مايكروسوفت حتى منتصف سبتمبر/أيلول وإلا حظر تيك توك تماما في السوق الأمريكي.



تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت أعلنت الأسبوع الماضي عن تحقيق نتائج أعمال قوية شملت أرباح وإيرادات في الربع الثاني رغم أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "مايكروسوفت" بنسبة 5.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 216.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 217.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 210.4 دولار.