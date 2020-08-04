شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 5415 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، في ظل استمرار تحرك المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 5700 نقطة ومستوى 5250 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,375 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,449 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 04-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.