شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 04-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 5415 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، في ظل استمرار تحرك المؤشر في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 5700 نقطة ومستوى 5250 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,375 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,449 نقطة