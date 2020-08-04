شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تهبط بحوالي 2% بسبب ضعف الصادرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل التوقعات بشان وفرة المحاصيل في روسيا وأستراليا بالإضافة إلى ضعف الصادرات الأمريكية من السلعة الزراعية.



وذكرت الجهات الروسية الرسمية أنها رفعت التوقعات بشأن محصول القمح لعام 2020 إلى 79.5 مليون طن مقارنة بتقديراتها السابقة عند 78 مليون طن.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية ان مصدرين من القطاع الخاص المحلي باعوا 260 ألف طن لجهات غير معلومة خارج الولايات المتحدة.

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ومع ذلك، يرى مراقبون أن الطلب العالمي على القمح سوف يتراجع بسبب تصاعد أزمة فيروس "كورونا" المتزايدة في عدد من الدول.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، هبطت أسعار القمح عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.9% إلى 5.21 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 5.28 دولار وأقل سعر عند 5.17 دولار.