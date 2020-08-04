ارتفاع أكبر من المتوقع للنشاط الصناعي الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع قفزة الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، أمس الاثنين، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 54.6 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي بالقراءة النهائية، مقابل 52.6 نقطة المسجلة في يونيو السابق له. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سيرتفع إلى مستوى 53.60 نقطة خلال نفس الفترة، كما ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى مستوى 61.5 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 56.4 في يونيو/حزيران الماضي.