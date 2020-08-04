2.26 تريليون موجودات 4 بنوك إماراتية بنهاية يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي موجودات أكبر 4 بنوك إماراتية نحو 2.26 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، بزيادة 15.5%، مقارنة مع 1.957 تريليون درهم في النصف المقابل من عام 2019، وفق تقارير البيانات المالية الصادرة عن البنوك الأربعة. وعكس الحجم الكبير لموجودات البنوك الأربعة التي شملها الرصد، وهي «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي»، الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها، ما دفع بها إلى تصدر المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط من حيث قيمة الموجودات.

أظهر تحليل البيانات المالية الصادرة عن البنوك الأربعة، العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت خلال النصف الأول من عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الودائع التي استقطبتها في نهاية يونيو الماضي، إلى 1.437 تريليون درهم، بنمو 14.2%، مقارنة مع 1.258 تريليون درهم في النصف الأول من 2019.

وعلى مستوى النشاط التمويلي، فقد بلغ إجمالي قيمة القروض التي قدمتها 1.267 تريليون درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بنمو 14.6%، مقارنة مع 1.105 تريليون درهم في النصف الأول من 2019.

و تصدر بنك أبوظبي الأول، المركز الأول من حيث قيمة الموجودات التي بلغت 866 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 11.7%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.

وجاء «بنك الإمارات دبي الوطني» في المركز الثاني بموجودات قيمتها 694.3 مليار درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري 406 مليارات درهم، وبنك دبي الإسلامي ب295 مليار درهم.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الأول،في مجال القروض وبلغ إجمالي القروض التي قدمها مع نهاية النصف الأول نحو 443 مليار درهم، في حين وصلت قروض بنك أبوظبي الأول إلى 385 مليار درهم، وأبوظبي التجاري 239 مليار درهم، ونحو 200 مليار درهم لبنك دبي الإسلامي.

وعلى صعيد الودائع فقد عاد بنك أبوظبي الأول لتصدر القائمة ب 519 مليار درهم، في حين وصلت الودائع لدى بنك الإمارات دبي الوطني إلى 461 مليار درهم، و250 مليار درهم لبنك أبوظبي التجاري، وحل أخيراً بنك دبي الإسلامي بنحو 207 مليارات .

(وام)