«بيتكوين» تتراجع 13%

ارتفعت عملة «بيتكوين» الافتراضية، أمس الاثنين؛ لكنها دون حاجز ال12 ألف دولار الذي سجلته في عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تنهار 13% في غضون دقائق. وعلى الرغم من أن البيتكوين تراجعت الاثنين عن حاجز ال12 ألف دولار المسجل الأحد؛ لكنها تستمر في حصد المكاسب على خلفية المخاوف العالمية من الوباء ومكاسب الذهب الذي سجل مستوى قياسياً جديداً أعلى من 2000 دولار للأوقية. وصعدت عملة البيتكوين بنحو 0.8% لتصل إلى 11171.5 دولار بقيمة سوقية بلغت 206.12 مليار دولار.