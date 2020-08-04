توقعات بنمو الرحلات المغادرة من الإمارات مطلع أغسطس 4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران توقعات، بنمو رحلات الطيران المغادرة في دولة الإمارات خلال الأسبوع الذي بدأ أمس 3 أغسطس الجاري، بنسبة 4%، مقارنة مع الأسبوع الذي بدأ من 27 يوليو 2020، فيما ارتفعت بنسبة 26%، مقارنة مع الأسبوع الذي بدأ من 6 يوليو 2020.

وبحسب بيانات المؤسسة، بلغ عدد الرحلات المغادرة خلال الأسبوع الجاري، نحو 2001 رحلة، مقارنة مع 1925 رحلة في الأسبوع الذي سبقه، و1818 رحلة في الأسبوع الذي بدأ من 20 يوليو/ تموز، و1587 رحلة في الأسبوع الذي بدأ من 6 يوليو.

وأظهرت البيانات زيادة في أعداد الرحلات المغادرة في الإمارات، لتصبح دون مستويات الأسبوع المقابل من عام 2019 بنسبة 64.6% بدلاً من 66.2% في الأسبوع الماضي.

وقالت مؤسسة «أو إيه جي»، إن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، سجل نمواً في السعة المقعدية للرحلات المجدولة بنسبة 6.3%، خلال الأسبوع الذي يبدأ من 3 أغسطس/ آب، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وبحسب البيانات، بلغت السعة المقعدية في منطقة الشرق الأوسط نحو 1.9 مليون مقعد، مقارنة مع 1.79 مليون مقعد تقريباً في الأسبوع الذي سبقه، لكنها لا تزال دون مستويات العام الماضي بنسبة 61.4%

وأظهر تقرير المؤسسة أن السعة العالمية ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 60 مليون مقعد، هذا الأسبوع.