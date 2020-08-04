شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إتش مباشر» تشهد زيادة 265% في الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، تسجيل نمو 265% في أرباحها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، على الرغم من تداعيات أزمة وباء «كوفيد 19».
كما حققت الشركة زيادة 141% في صافي دخل عمولات التداول، وزيادة 13% في ودائع العملاء لتبلغ قيمتها 147 مليون درهم، وزيادة 21.7% في أرصدة النقد لدى البنوك لتبلغ قيمتها 156 مليوناً، إضافة إلى فتح أكثر من 545 حساباً لعملاء جدد، لتحقّق نمواً في عدد العملاء بنسبة 197.80%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، حيث كانت قد سجلت 183 عميلًا جديداً، ما يعكس رؤية الشركة ومكانتنا كمقدم للخدمات المالية في المنطقة.
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة: توضح النتائج الإيجابية التي شهدتها الشركة نهج الشركة في التطبيق الاستباقي لخططها واستراتيجياتها في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، وتظافر جهود جميع العاملين في الشركة، إضافة إلى جودة وتنوع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة والتي نالت ثقة العملاء.
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