شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات نشطة في الانتقال إلى المكاتب الجديدة ومراكز الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أبوظبي: ملحم الزبيدي - عدنان نجم

تباينت آثار تداعيات الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم برمته مع انتشار فيروس «كوفيد-19» على السوق العقاري المحلي في دبي؛ حيث لا يمكننا إثباتها على جميع أنواع المنتجات العقارية من السكنية أو التجارية إلى التجزئة والمستودعات، فلكل قطاع خصوصيته المستقلة بالقدرة على مواجهة التحديات والمعدل الزمني للتعافي منها وتسلق سلم منحنى النمو والتحسن التدريجي.

ولا شك في أن جائحة «كورونا» غيرت الكثير من ممارسات الأنشطة التجارية منذ اتخاذ القرارات والتدابير الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس خلال فترة الإغلاق والتعقيم الوطني وتطبيق «العمل عن بعد»، التي أثبتت نجاحها محلياً، الأمر الذي دفع أصحاب الشركات إلى التفكير في اتباع استراتيجيات مختلفة لتيسير أعمالهم بأقل التكاليف.

يبقى رهان سوق المساحات المكتبية على عودة عجلة النشاط المرتبط بتطورات المرحلة المقبلة وقدرة العاملين فيه على ابتكار وخلق الأفكار والحلول لعملائهم المشترين والمستخدمين النهائيين، إلى جانب تحسن بيئة الأعمال وخطة الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لحين التوصل إلى حل جذري لهذه الجائحة.

من جهة أخرى، أكد مديرون وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي أن توجهات بعض الشركات في استئجار وممارسة النشاط في المساحات المكتبية قد تغيرت مع الاعتماد على طرق التواصل الافتراضي مع العملاء، وتنفيذ الأعمال عن بُعد، موضحين أنه لم يعد هناك حاجة إلى استئجار مساحات مكتبية كبيرة في ظل قدرة الموظفين على ممارسة أعمالهم عن بُعد من أي مكان بما في ذلك منازلهم.

ولفت هؤلاء إلى أن هناك توجهاً للمساحات الصغيرة التي توفرها مراكز الأعمال في أبوظبي والتي تتراوح المساحات المكتبية فيها ب 7 أمتار مربعة إلى 25 متراً مربعاً وتتوفر فيها خدمات الإنترنت والاتصال وقاعات للاجتماعات، وخطوط هواتف داخلية وحراسة وأمن وبأسعار تنافسية، الأمر الذي يشجع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على إطلاق أعمالها منها.

وأوضحوا أن هنالك حركة نشطة من قبل الشركات للانتقال إلى المباني المخصصة للنشاط المكتبي بدلاً من العمل في المباني السكنية.





«جي. إل. إل»: نهاية الانكماش



أوضحت شركة «جي. إل. إل»، أن قطاع المساحات المكتبية في دبي يمر حالياً بنهاية مرحلة الانكماش خلال دورته في ظل استمرار تراجع نشاط التأجير خلال الربع الأول من العام. ولكن من المتوقع أن يستمر طلب الشركات على المساحات المجهزة التي توفر عقود إيجارها أقصى قدر من المرونة للمستأجرين، وذلك تماشياً مع الاتجاهات التي شهدها السوق حتى نهاية عام 2019.

وأشارت الشركة إلى أنه من المرجح أن ترتفع احتمالات تزايد تركيز قطاع المساحات المكتبية بالدولة على تعزيز التعاون والإنتاجية ورفاه الموظفين في ظل التنامي الكبير لمفهوم العمل من المنزل على خلفية تفشي فيروس «كورونا». كما هو متوقع، تركز الشركات في ظل الظروف الحالية على تدابير استمرارية الأعمال وتطوير القدرة والمرونة التشغيلية على المدى الطويل.

وبينت «جي. إل. إل»، أن معظم الشركات ستسعى إلى تعديل تصميم وتخطيط مساحاتها المكتبية وفقاً لاستراتيجياتها متوسطة المدى وبما يلبي احتياجات الموظفين.

ومن المتوقع على المدى الطويل أن ينصب التركيز على المساحات المكتبية التي توفر مناخاً تعاونياً واجتماعياً أكثر من مجرد كونها مكاناً للعمل. ومن المرجح أيضاً أن نشهد انتشاراً واسعاً لتطبيق معايير الصحة والسلامة لضمان رفاهة الموظفين. وأكدت الشركة أن أغلب التوقعات تشير إلى أن أداء السوق سيعتمد في الأشهر المقبلة بشكل كبير على مدى عودة الأمور لمجرياتها الطبيعية وعلى المبادرات الحكومية المتخذة لتعزيز سوق العقارات في الدولة.



إسماعيل الحمادي: أمام رهان جديد



أشار إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي ل«الرواد للعقارات»، إلى أن الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فرضت جملة من التحديات على سوق المكاتب والتي من شأنها أن تغير اتجاهات الشركات من حيث التحول في مستويات احتياجاتها للمساحات المكتبية، الأمر الذي سينتج عنه تراجع في حجم الطلب عليها ما سيضع هذا القطاع أمام العديد من العقبات المستقبلية.

وأوضح، أن سوق المكاتب تجاوز خلال العقد الماضي الكثير من التقلبات واقترب نسبياً إلى مستويات الاستقرار مقارنة بالقطاعات الأخرى، لكن الأزمة العالمية الراهنة تضع أمام رهان جديد يتطلب من العاملين فيه البحث عن الحلول المناسبة لتقليص مستوى التأثر بالتداعيات السلبية، في الوقت الذي نرى أن كفة النمو ستميل إلى سوق مساحات التخزين في ظل النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية.



«كي. بي. إم. جي»: تحول كبير



وفي تقرير لشركة «كي. بي. إم. جي»، أوضحت فيه أن «العمل عن بعد» سوف يصبح جزءاً من ثقافة الشركات بعد انتهاء «كوفيد-19»؛ حيث من المتوقع أن تتقلص المساحات المكتبية المطلوبة، في المقابل من المرجح أن ترتفع المساحة الإجمالية المطروحة للتأجير في الإمارة إلى 9.18 مليون متر مربع بحلول عام 2021، وسوف تشهد العقارات التجارية تحولاً كبيراً، لاسيما أن بعض المستأجرين سوف يبحثون عن مساحات تجارية جديدة تقدم الجودة بإيجار تنافسي. ومع ذلك، من المحتمل أن يلجأ المستأجرون إلى الانتقال إلى أماكن أخرى بدلاً من زيادة الطلب على مساحات إضافية لاستئجار المكاتب على المدى القصير والمدى المتوسط.



محمود البرعي: المكاتب المشتركة



قال محمود البرعي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب: «تأثر سوق المكاتب بعوامل عدة أولها الانتقال إلى ثقافة «العمل عن بعد» التي يتوقع أن تستمر أغلبية الشركات فيها حتى بعد انتهاء الجائحة، ما سينعكس سلباً على عنصر الطلب على المساحات التجارية من باب تقليل التكاليف، مع صعود نجم المكاتب المشتركة عند الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لذلك يتوجب على مطوري العقارات المكتبية تغيير استراتيجياتهم وإمكانية إعادة تخطيط المشروع بشكل يتماشى مع المعطيات الجديدة.

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استيكو: تسليم مليوني قدم في 2020



واستعرضت «أستيكو» في تقرير حديث لها تراجع أسعار المساحات المكتبية بنسبة 2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2020، ومتوسط 9% خلال نفس الفترة من عام 2019. في حين انخفضت أسعار الإيجارات ب5% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2020، و13% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ورجحت «أستيكو»، أن يستمر منحنى تراجع أسعار البيع والتأجير في سوق المكاتب التجارية في دبي خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادة المتوقعة في المعروض مع تراجع الطلب الكبير بسبب كورونا على المدى الطويل والمتوسط. وتشير البيانات العقارية تسليم 800 ألف قدم خلال النصف الاول 2020، ومن المتوقع تسليم 1.15 مليون قدم مربعة حتى نهاية العام الجاري.



«بن عرار القابضة»



يقول عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة «مجموعة بن عرار القابضة»: «لقد تأثر قطاع المساحات المكتبية جراء تفشي فيروس كورونا، جراء تأثر الأعمال، الأمر الذي دفع العديد من الشركات للإحجام عن استئجار المساحات المكتبية الكبيرة، رغم أن أسعار المساحات المكتبية مستقرة ومناسبة». وأضاف الظاهري:« تملك شركتي مركزاً للأعمال في قلب أبوظبي، وقد شهدت زيادة في الإقبال على الاستئجار فيه من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نوفر مساحات تتراوح بين 7- 28 متراً مربعاً مع مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات الشركات.

وأكد أن العديد من الأعمال يجري ممارستها عن بُعد أو افتراضياً دون الحاجة للحضور إلى المكتب، الأمر الذي غير من توجهات أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع هؤلاء إلى تغيير توجهاتهم في ممارسة أعمالهم.



أماكن احترافية



تقول د.هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: تتمتع الإمارات بمجتمع حيوي ومتناغم لرواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة التي تبحث عن مساحات مكتبية نشطة ومجهزة بأحدث المعدات والتقنيات لتلبية متطلبات أعمالهم وعملائهم. وهنا نستطيع القول إن مساحات العمل المرنة هي أحد الحلول الفعالة، خصوصاً مع ما توفره من مكاتب مزودة بخدمات متكاملة وشاملة، بما في ذلك الإنترنت فائق السرعة والأثاث المكتبي والتجهيزات الفعالة؛ فضلاً عن أحدث التقنيات التي تسمح بعقد المؤتمرات الفيديوية، والمعدات السمعية والبصرية والإنترنت الآمن المخصص للاتصالات التجارية، وشبكات الواي فاي وسماعات الهاتف والخطوط الهاتفية، حتى يتمكن المستخدمون من أداء أعمالهم على أكمل وجه وتحقيق الاستفادة القصوى.

وأضافت: وعلى صعيد متصل، تزداد شعبية العمل عبر الأجهزة المحمولة؛ ومن أجل ذلك، يبحث الأفراد عن أماكن احترافية لملاقاة العملاء أو شركاء العمل ليزداد الطلب على المساحات المكتبية المرنة والوحدات، وبما أن الأعمال التجارية أصبحت تمارس أكثر أثناء التنقل، فإن الطلب على مساحات العمل المرنة سيشهد مزيداً من الارتفاع. وهنا تعمل الرقمنة على تغيير طريقة أداء الناس لأعمالهم؛ حيث يؤدي حالياً 53 % من العاملين في جميع أنحاء العالم أعمالهم عن بُعد لنصف أسبوع العمل على الأقل.

وذكرت أن أماكن العمل المرنة تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها خياراً أكثر تنافسية مقارنة بالمساحات المكتبية التقليدية؛ وتسهم بشكل عام، في زيادة الإنتاجية للشركات، وتوفر للموظفين ساعات طويلة كانت تضيع في الوصول إلى المكاتب؛ كل ذلك يساعد الشركات على تجنب العناء في التجهيز، فضلاً عن العمل ضمن بيئة عمل ممتعة وبالتالي تعزيز استبقاء الموظفين.



التواصل بشكل اسرع



يقول عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية: لقد تأثر قطاع المكاتب مؤخراً بشكل محدود، وذلك جراء عمل العديد من الشركات عن بُعد، بينما سيتواصل الطلب على المساحات الكبيرة من قبل الشركات الكبرى، مع إمكانية تغيير موقع المكاتب للاستفادة من مساحات واسعة وبقيمة إيجارية أقل، خاصة مع ممارسة الأعمال عن بعد.

وأضاف الشيباني: تتجه بعض الشركات إلى إضافة تقنيات الاتصال ووجود غرف اجتماعات افتراضية، وهذا لا يعني الاستغناء عن المساحات المكتبية، ولكن قد يساعد ذلك في سرعة إنجاز الأعمال، ومتابعة الأعمال والتواصل مع الآخرين بشكل أسهل وأسرع.



ارتفاع الطلب



يقول سعيد الفهيم الرئيس التنفيذي ل«ستراتوم» لإدارة جمعيات الملاك: يوجد خيار من اثنين في الوقت الراهن، إما أن تنخفض القيمة الإيجارية للمساحات المكتبية، أو ينتقل المستأجر من أصحاب الشركات إلى مساحات جديدة أقل، خاصة مع وجود موظفين يعملون عن بعد، ولكن هذا الأمر لن يؤثر في كل الأنشطة، ولكن يوجد تأثير على بعض الشركات، ورغم اتخاذ العديد من الشركات قرارات بالعودة إلى العمل 100% كما فعلت جهات حكومية إلا أن هناك موظفين يعملون من المنازل».

وأضاف الفهيم: «العديد من المستأجرين من شركات يفضلون إتمام العمل عن بُعد بدلاً من إحداث ازدحام داخل مقرات العمل خاصة في الظروف الراهنة وتفشي فيروس «كوفيد -19» حيث سيحدث تغيير في مساحات مكاتب الشركات، أو مناقشة ملاك المساحات المكتبية لخفض القيمة الإيجارية». وأعرب الفهيم عن توقعاته بارتفاع الطلب على المساحات المكتبية المحدودة التي تتناسب مع أوضاع الشركات خاصة في ظل توجه العديد من الموظفين للعمل عن بعد.



إقبال متزايد



يقول الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن العقارية»: يتوقع أن يشهد قطاع المساحات المكتبية حركة نشطة في الفترة المقبلة، حيث إن أغلب الشركات تخرج من المباني القديمة وتنتقل إلى أبراج ومبانٍ جديدة مؤهلة ومخصصة للعمل المكتبي وتتوفر بها مساحات مفتوحة، وبإطلالات متنوعة وبألواح زجاجية كبيرة، وخدمات الاستقبال والأمن».

وأضاف العفيفي: «مع تراجع إيجار المساحات في مباني المكاتب الجديدة، وجدنا إقبالاً عليها من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات، ونرى انتقالاً للشركات نحو المباني الجديدة المخصصة للأعمال المكتبية خاصة الواقعة في جزيرة الريم، بدلاً من مزاولة الأعمال من الشقق السكنية التي تحولت إلى مكاتب بالسابق».

وذكر أن التوجه للمباني المخصصة للعمل المكتبي أفضل من العمل في المباني السكنية، الأمر الذي يزيد عملية الإنتاج، موضحاً أن هذه المباني أنسب للمراجعين أيضاً.