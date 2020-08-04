492 مليـون درهـم تصرفـات العقـارات فـي دبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 492 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس الاثنين، تسجيل 96 مبايعة بقيمة 121.99 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 39.55 مليون درهم، و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 82.43 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في معيصم الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 333.73 مليون درهم، منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 316.12 مليون درهم، و23 رهن فلل وشقق بقيمة 17.61 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 123 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 112 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل هبتين بقيمة 36.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة مليوني درهم.