«إن إم سي» تحصل على تمويلات بـ 250 مليون دولار

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أعلن الحراس القضائيون لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية عن حصول مجموعة «إن إم سي»، على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار. وسيتم تقديم هذه التسهيلات المالية بالتزامن مع دخول «إن إم سي» المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، ما يسهم في تعزيز الأمان المالي للمجموعة ويضمن استمرار تقديم رعاية صحية للمرضى بأفضل المعايير العالمية، وتحقيق الاستقرار للموظفين والموردين.

وافق المقرضون الرئيسيون لشركة «إن إم سي» على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لمجموعة «إن إم سي»، والشركات التابعة لها، ضمن شروط معينة، والتي تقترب المجموعة من إتمامها.

وسيتم إتمام هذه الشروط بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، وتقديم «إن إم سي» خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة.

ستشمل هذه الخطة إجراءات الوصاية «بشكل محدود» لحماية الأعمال التشغيلية في دولة الإمارات. وسيستمر فريق الإدارة الحالي لمجموعة «إن إم سي» بالإشراف على الأعمال التشغيلية والمستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية، على أن تتواصل الأعمال التشغيلية كما هو الحال في الوقت الراهن.

سيسمح هذا الإجراء بضخ حزمة التمويل الجديدة لدعم العمليات التشغيلية وإيقاف الإجراءات المعاكسة من الدائنين، لضمان إجراءات منتظمة بما يصب في مصلحة جميع الدائنين.

قام فريق الإدارة في «إن إم سي» وفريق إدارة العمليات التشغيلية من شركة «ألفاريز آند مارسال» بوضع خطة عمل للسنوات الثلاث القادمة ترتكز استراتيجيتها على تعزيز واستمرار النمو في الأعمال الرئيسية للمجموعة في دولة الإمارات.

وفي إطار خطة العمل، تم توكيل «بيريلا واينبرغ بارتنرز» بصفته البنك الاستثماري لدراسة الفرص المتاحة لبيع الأعمال العالمية التي تمتلكها «إن إم سي»، وتقديم الاستشارات الخاصة بالبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة.

ستعمل «إن إم سي» بشكل مكثف مع جميع الأطراف المالية المعنية بالموضوع لمراجعة خطة العمل، وستقوم بمشاركة تفاصيل إعادة الهيكلة من أجل تحرير المجموعة من عبء ديونها السابقة.

وقال ريتشارد فليمنج، المدير العام لشركة ألفاريز آند مارسال في أوروبا، وأحد الحراس القضائيين لشركة «إن إم سي»: سعداء بالتقدم الكبير الذي أحرزناه منذ أن تم تعييننا، إلا أننا ما زلنا نعمل في ظل ظروف وتحديات معقدة. ولا شك بأن الحصول على الحزمة التمويلية يعد خطوة فارقة مع دخولنا المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة وتحديد خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة.