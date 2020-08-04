شكرا لقرائتكم خبر عن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الثقة وشحذ الطاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



مروان بن جاسم السركال *

إن الاستعداد والتحضير لمواجهة الصعوبات في مرحلة تشهد أزمة عالمية، يشكلان رد فعل طبيعياً ومفهوماً، إلا أن هذه المرحلة ليست الوقت المناسب للتردد والخوف الاقتصادي، فنحن أمامنا كثير لنكسبه في حال نجحنا في اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة للتعامل مع الصعوبات.

كان يتعيّن على كل اقتصاد في العالم، التصدي لتداعيات الآثار المالية التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، فلم يكن أي منا في أي وقت من الأوقات محصناً من انهيار التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية، أو بمنأى عنها.

إن التحديات التي تنتظرنا هائلة، ومع ذلك وفي ظل الوضع الراهن الذي يشهد مرحلة عصيبة يتوجب علينا جميعاً أن نتطلع مجدداً إلى المستقبل ونستشرف آفاقه، لنكتشف أين تكمن فرصنا الآن. وفي ما يخص دولة الإمارات، والشارقة، فهناك سبب وجيه يدعو للتفاؤل.

انتُخب فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، رئيساً للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) لفترة محددة تمتد سنتين. وفي الاجتماع نفسه، جرى تعيين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) مديراً إقليمياً. هذه التعيينات مجتمعة، تضع دولة الإمارات والشارقة في مركز المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر.

ولا يخفى على أحد الأهمية التي يتسم بها الاستثمار الأجنبي المباشر، من واقع أنه يضخّ تدفقات كبيرة في رؤوس الأموال، ويُثري سلاسل القيمة المولِّدة للأنشطة، ويحقق نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً للجميع، يؤدي إلى توفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم وإثراء البيئة الثقافية والاجتماعية، نتيجة تدفق المستثمرين ورجال الأعمال الناجحين من أنحاء أخرى من العالم، وهذه هي العناصر الجوهرية لتشكيل مجتمع واقتصاد حديثين نشيطين وحيويين ثقافياً. وبالتالي، فإن دورنا داخل الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، هو أمر بالغ الأهمية؛ كونه يتيح لنا بناء تحالفات جديدة مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين والشركات في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، تفتح الجمعية العالمية أمام هيئات ترويج الاستثمار، مجالات هائلة لبناء القدرات وتبادل المعارف وتعزيز التعاون، وهي مقومات تعمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية.

إن تأثيرنا في تشكيل طبيعة وأنماط الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال الفترة المقبلة، سيكون أقوى مما سبق بكثير. وبصفتها مديراً إقليمياً للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن للشارقة بالضرورة موقعاً مهماً ودوراً مؤثراً على الطاولة.

هذا الوضع الإيجابي يمنحنا قدرة أكبر على الاستمرار في إعلاء شأن دولة الإمارات، وإمارة الشارقة، وترسيخ مكانتهما بدرجة أكبر في المحافل العالمية، خاصة أن دولة الإمارات تحظى بطبيعة الحال باعتراف وتقدير كبيرين كواحدة من أفضل دول العالم في ما يتعلق بأنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ احتلت الدولة المرتبة الثانية عشرة عالمياً بين عامي 2017 و2019، ويعود الفضل في ذلك وفقاً لمحمد جمعة المشرّخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) إلى الجهود والسياسات الحكومية المتواصلة نحو تسهيل عملية تأسيس وممارسة الأنشطة والأعمال، والحد من الممارسات الروتينية، ودعم آليات التنويع في قطاعات جديدة ومبتكرة. ويشكل مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) الذي أسسه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثالاً حياً على هذه الرؤية، فهو محطة واحدة متطورة تتولى مهمة تسهيل إجراءات وخدمات تأسيس الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال.

وبالنسبة لنا في «شروق»، فإن مكتب «استثمر في الشارقة»، هو الجهة المسؤولة عن الترويج للشارقة بصفتها وجهة استراتيجية للأعمال والاستثمار، ولدينا فرصة لتقديم كل ما هو ممكن لتسريع الوصول إلى الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. والميزة هنا أن الشارقة لديها سجل قوي يمكّنها من تحقيق نجاحات مؤكدة.

في عام 2019، نال مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) يمثله محمد جمعة المشرخ جائزة «أفضل وكالة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 الإمارات» من قبل «مجلة التمويل الدولية»، وهي جائزة متخصصة في تقدير وتكريم الجهات البارزة في هذه الصناعة، والمهارات القيادية، وقيمة رأس المال الصافية التي تنتجها الصناعة، وحضور هذه الجهات في المنابر والمنصات الدولية.

إن دور الشارقة الجديد في الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار يعكس بإنصاف أهمية دورها واستحقاقها لهذه المكانة كلاعب حقيقي ومؤثر، فضلاً عما تمتلكه من خبرات متقدمة في الاستثمارات الداخلية. إن أمامنا اليوم فرصة مهمة وكبيرة لمشاركة أفضل الممارسات مع الآخرين، والتعلم من منهم، وتأسيس علاقات متينة مع دول التجارة الحرة حول العالم، وهذا هو جوهر اقتصاد السوق الحر.

وانطلاقاً من كون دولة الإمارات منارة لاقتصادات السوق الحرة، فقد اتخذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من القرارات التنظيمية الجريئة والطموحة الداعمة والملائمة للاستثمارات، وكان من أكثرها أهمية، القرار التاريخي الذي صدر عام 2019 ويسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل (نسبة 100%) للشركات في السوق المحلية؛ إذ كانت هذه الفئة من الملكية متاحة فقط داخل المناطق الحرة، ولا شك في أن هذه الخطوة لها أهمية بالغة بالنسبة للشركات الأجنبية التي تمارس أنشطتها وأعمالها على أرض دولة الإمارات. ويُقر القانون، الملكية الكاملة في 122 نشاطاً تجارياً، تنضوي تحت 13 قطاعاً تشمل النقل والتخزين والزراعة، والتصنيع والفضاء والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبناء والفنون والترفيه والمهن.

هذه القطاعات ضرورية للغاية، وتتنامى أهميتها في حال أردنا بناء اقتصاد حديث والحفاظ عليه، فهي تتمتع بالقدرة على بناء سلاسل قيمة وإمداد جديدة تماماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مهيأة للابتكار والتطوير، فكل شيء بدءاً من المزارع الرأسية، إلى التكنولوجيا الحيوية، والبحث والتطوير في المجال الطبي، وإنتاج الأغذية عالية الجودة، وحلول التصنيع والطاقة.. جميعها ملائمة ومناسبة للقرن الحادي والعشرين وما بعده.

لقد أدركت قياداتنا كذلك، أهمية البنية التحتية. ففي يوليو 2018 وقعت «شروق» اتفاقية تعاون مع شركة «بيسكس» لتشغيل وزيادة طاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الصجعة في الشارقة.

هذا المشروع يُعد كذلك إضافة استراتيجية مهمة، ويندرج ضمن الخطوات والمشاريع التي تسهم في تعزيز سمعة الشارقة في الخارج كمدينة ذات أهمية عالمية وصديقة للأعمال. إن وضوح الرؤية والهدف اللذين يُظهرهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من خلال متابعته لمثل هذه الاستثمارات الاستراتيجية الداعمة لمستقبل الشارقة الاقتصادي، هو أمر مريح وإيجابي إلى أبعد الحدود.

* الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

مروان بن جاسم السركال *