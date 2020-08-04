300 مليـون درهـم مبيعـات مراكـز تسـوق الشـارقـة فـي 10 أيـام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن فوز ثلاثة متسوقين بسيارات من نوع (BMW-X2)، بالسحوبات التي أجريت في برنامج «عروض التسوق» الذي نظمه تلفزيون الشارقة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والمخصص لفعاليات «عروض الشارقة للتسوق»، الحملة التجارية الكبرى التي تنظمها الغرفة حتى 21 أغسطس / آب المقبل، تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة».

وكانت السيارات من نصيب الطفل الإماراتي سلطان الأنصاري، والطفلة الباكستانية نواب عمران، والمواطنة مريم سالم المهيري، كما شهد البرنامج توزيع العديد من الجوائز والقسائم الشرائية بقيمة 5000 درهم، وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم، فضلاً عن إقامات فندقية لمدة ليلتين في مختلف فنادق إمارة الشارقة، إضافة إلى التمتع بتجربة تسوق شائقة مملوءة بالحسومات التي تراوحت بين 25 - 75% على مختلف الماركات العالمية.



تجربة تسوق مثالية



وهنأ إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة منسق عام العروض، الفائزين بالجوائز، مشيراً إلى أنه سيتم مع نهاية كل أسبوع تنظيم حلقتين يومي الخميس والجمعة من برنامج «عروض التسوق» على تلفزيون الشارقة من أحد مراكز التسوق المشاركة بالعروض، للإعلان عن الفائزين بالسحوبات على 9 سيارات «BMW X2» متبقية والجوائز الأسبوعية التي خصصتها الغرفة طوال أيام الحملة.

وأكد الجروان، أن مراكز التسوق والمحال التجارية في إمارة الشارقة شهدت خلال أيام العيد إقبالاً كبيراً من المتسوقين للاستفادة من العروض الترويجية التي تم تخصيصها احتفاء بهذه المناسبة، فضلاً عن الجوائز القيمة التي يحظون بها لقاء تسوقهم بقيمة 200 درهم، الأمر الذي انعكس على تعزيز حركة المبيعات وتنشيطها بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم المبيعات التي تمت منذ انطلاق الحملة في ال 22 من يوليو / تموز الماضي حتى بداية شهر أغسطس بحسب مؤشرات قسائم المشتريات التي رصدتها اللجنة التنظيمية نحو 300 مليون درهم، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة تؤكد نجاح مستهدفات عروض الشارقة للتسوق التي أطلقتها الغرفة استثنائياً بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارة بعد تأثره بجائحة كوفيد - 19.

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تجربة تسوق مثالية



ولفت الجروان إلى أن «عروض الشارقة للتسوق» نجحت في توفير تجربة تسوق مثالية بمعايير ومفاهيم عصرية جديدة تبعث على البهجة، سواء لسكان الإمارة أو لزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، في ظل الأجواء الاحتفالية التي يشهدها الحدث وتنوع وغنى فعالياته، وتعدد الحملات الترويجية والحسومات الكبرى، وباقة الجوائز القيمة والمغرية، والتي اجتذبت جميعها أعداداً كبيرة من الجمهور، وانعكست بشكل إيجابي على قطاع تجارة التجزئة، وأسهمت في كسب رضا شريحة كبيرة من التجار والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.



أفضل الأسعار



ودعا جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، الجمهور للاستفادة من توقيت انعقاد «عروض الشارقة للتسوق» خاصة مع الاستعداد للعودة إلى المدارس، ما يسهم في تمكين قسم كبير من العائلات والمتسوقين على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وميزانياتهم من شراء احتياجاتهم بأفضل الأسعار بالاستفادة من الحسومات الكبرى والعروض الجاذبة، والفرص الوفيرة للفوز بجوائز قيمة، وسط تنافس قوي بين متاجر التجزئة على استقطاب أكبر عدد من الزبائن.

وأشار بوزنجال إلى أن مراكز التسوق في الشارقة حرصت على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتسوقين والزوار، فضلاً عن تقديم تجربة تسوق مميزة وممتعة من خلال ما تضمه من علامات وأسماء تجارية مرموقة، ومرافق ترفيهية فريدة مناسبة لمختلف أفراد العائلة، وتوفر للمتسوقين أجواء مليئة بالبهجة والسعادة والرضى، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز دور الإمارة الريادي في تنظيم العروض الترويجية، وإبراز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، وتفعيل الاقتصاد المحلي، وتنشيط الحركة التسويقية في الأسواق، بما يخدم الاستثمار ومجالاته المتعددة، ودعم فعاليات القطاع الخاص المحلي.