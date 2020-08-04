شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية وأطر أمن المعلومات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لعبت الأقمار الصناعية دوراً حيوياً في تسارع خطوات تطوير قطاع صناعة الاتصالات العالمي. وعلى الرغم من أنها اقتصرت بداية على توصيل خدمات الهواتف المتحركة وبث البرامج التلفزيونية، فإن تطور تقنياتها عزز الحاجة إلى تأسيس سوق عالمي للأقمار الصناعية.

وأصبحت خدمات الأقمار الصناعية التجارية، أحد الاتجاهات السائدة في عالم اليوم نتيجة التقدم التكنولوجي وتزايد طلب المستهلكين عليها، خاصة من سكان المناطق الريفية أو الدول النامية، مما شكّل قاعدة عملاء عالمية لا تتوفر لها خدمات الإنترنت هي بأمس الحاجة إلى نطاق ترددي شامل وعالي السرعة.

وبمعنى آخر، ازدادت فرص التعرض لإشكاليات تنظيمية بعد أن توسعت مجالات استخدام الأقمار الصناعية لتشمل استقبال وتوصيل البيانات للملايين من الأشخاص والأجهزة في مختلف أنحاء العالم، والنتيجة النهائية هي أن مهندسي الأقمار الصناعية ستُفرَض عليهم قريباً كافة المسؤوليات التنظيمية التي تناط بشركات شبكات الاتصالات الأرضية، وتشمل هذه المسؤوليات، حماية خصوصية المستخدمين، وضمان الأمن الإلكتروني، وتحقيق التوازن الصحيح بين تشفير بيانات المستخدمين والالتزام ببنود الاعتراضات القانونية.

وهذا يعني احتمال وقوع شركات الأقمار الصناعية تحت وطأة إشكالات تقنية محددة، فمن ناحية، يواجه قطاع صناعة الأقمار الصناعية العديد من التحديات الجديدة؛ حيث يجب على مهندسي الأقمار الصناعية الالتزام بتعليمات الهيئات الرقابية لتجنب الغرامات المالية الكبيرة، إضافة إلى ضمان ثقة كافة العملاء بما فيهم الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية فيما يتعلق بالخدمات التي توفرها كل شركة.

ومن غير المستغرب أن تواجه شركات الأقمار الصناعية، مسؤوليات تنظيمية شبيهة بمسؤوليات شركات وادي السليكون. فقد لعبت الصناعات الفضائية دوراً رئيسياً في تطور التكنولوجيا الحديثة، وعلى سبيل المثال، قامت شركات أشباه الموصلات بصناعة رقائق السليكون التي استخدمت في صنع أنظمة الملاحة الإلكترونية لسفن مهمة مثل «أبولو».

وفي خضم التحديات التقنية، بات لزاماً على شركات الأقمار الصناعية، تذكير واضعي السياسات بأهمية دورها كعامل أساسي في تمكين الإبداعات الابتكارية منذ بداية نشأتها، لكن هذا وحده لن يكون كافياً لتجنب النزعات غير المحسوبة التي يتسبب بها واضعو السياسات والهيئات التنظيمية، وعلى شركات الأقمار الصناعية اتخاذ كافة الإجراءات الاستراتيجية التي تحول دون تأثير اللوائح القانونية المتشددة على مرونة عملياتها التجارية.

ومن المهم أن تبدأ شركات الأقمار الصناعية في وضع مبادئ أولية للوائح التنظيمية التي تنسق أشطتها في إطار علاقاتها مع عملائها.

ولعل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة هي أكثر تلك الإطارات شهرة؛ حيث ترضخ لها كافة الشركات التي تعالج بيانات الأفراد في الاتحاد الأوروبي الشخصية، بما في ذلك شركات الأقمار الصناعية، حتى ولو لم تكن الشركة موجودة على أراضي الاتحاد. وفي حالات أخرى، كأن يتم نقل البيانات عبر بوابة في الصين ضمن إطار العمل التنظيمي «كمشغل بنية أساسية للمعلومات الحيوية»؛ حيث يُطلب من المشغل تخزين البيانات على الأراضي الصينية أو في البلد الذي توجد فيه بوابة الموقع الإلكتروني.

وأخيراً يتعين على الشركات العمل على توسيع دائرة مشاركتها في المنظمات متعددة الأطراف وعلى وجه التحديد مؤتمر الجمعية العالمية لتوحيد المقاييس الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات في نوفمبر 2020، ويقام هذا الحدث كل أربع سنوات لتطوير المعايير الدولية الناظمة لعمليات استخدام الأنظمة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وسيشكل اجتماع هذا العام فرصة لمساهمة شركات الأقمار الصناعية في صياغة المعايير الدولية الأمنية التي تشمل بنود الخصوصية والثقة والأمن الإلكتروني، وسيؤثر ذلك بدوره في السياسات الوطنية في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر دمج صناعة الأقمار الصناعية مع الأنشطة الرئيسية أحد قصص النجاح التكنولوجي العظيمة التي شهدها نصف القرن الماضي، لكن النجاح التكنولوجي جاء مشفوعاً بمسؤوليات جسيمة جداً، ومن المؤسف لشركات الأقمار الصناعية والعاملين بها أن عامة الناس والجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، فقدت الثقة في قدرة الشركات التقنية على حماية البيانات، وكفالة أمن المعلومات الحساسة من أهم الأهداف التي يجب أن تسعى الشركات إلى تحقيقها.

ولضمان ثقة كافة فئات العملاء من الأفراد والشركات والحكومات في خدمات الأقمار الصناعية، يجب على الشركات أن تتبنى منظوراً جديداً بخصوص عمليات التدابير التنظيمية، وأن تفهم طبيعة المخاطر الناجمة عن المساس بأمن المعلومات الحساسة، وأن تعمل على نحو استباقي لمنع إجراءات التدخل التعسفية التي قد يتخذها واضعو السياسات.

* «سبيس نيوز»