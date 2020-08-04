«العربية للطيران أبوظبي» تسيّـر رحلات مباشرة إلى كابول ودكا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، عن إضافة وجهتين جديدتين إلى عملياتها التشغيلية، بتسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من أبوظبي إلى مدينتي كابول في أفغانستان ودكا في بنغلاديش ابتداء من 7 أغسطس 2020.

وبدأت «العربية للطيران أبوظبي» عملياتها في يوليو 2020 برحلات مباشرة بين أبوظبي والإسكندرية وسوهاج في مصر.

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