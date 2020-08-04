شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأيبور يواصل التراجع خلال أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سعر «الأيبور»؛ وهو سعر الإقراض بين بنوك الإمارات، التراجع في شهر أغسطس/آب الجاري، مواصلاً التراجع المستمر منذ بداية العام الجاري، لينخفض على التمويل لأجل شهر بنحو 30.5% إلى 0.27% في بداية أغسطس الجاري، مقابل 0.389% في بداية يوليو/تموز الماضي. ويصل التراجع منذ بداية العام الجاري على «الأيبور» لأجل شهر إلى نحو 86%.
وتراجع سعر الإقراض بين البنوك في الدولة لأجل سنة بنحو 23.5% إلى 1.046% بتاريخ أمس الاثنين 3 أغسطس، مقابل 1.368% في بداية يوليو 2020. وتراجع سعر «الأيبور» لأجل 3 أشهر بنحو 1.7% خلال الفترة نفسها إلى 0.6190% مقابل 0.6305% في بداية يوليو الماضي.
أما سعر الإقراض بين البنوك لأجل ليلة فتراجع بنحو 11% خلال الفترة نفسها إلى 0.12 مقابل 0.135% في بداية يوليو الماضي.
وقال خبراء: إن هذا التراجع من المفترض أن ينعكس إيجاباً على تسعير الفائدة التي تعرضها البنوك على العملاء سواء الأفراد أو الشركات، ما يسهم في تعزيز حركة السيولة في الأسواق.
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