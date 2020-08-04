«غرفة أبوظبي»: توعية 6000 مشارك بأزمة «كوفيد - 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نفذ برنامج حديث الغرفة الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مطلع يونيو الماضي 16 ندوة افتراضية عبر الإنترنت، سجل فيها نحو 6000 مشارك، ولا يزال البرنامج مستمراً حتى يكمل 23 جلسة حوارية نقاشية تجمع بين الشركات المحلية وكبرى بيوت الخبرة العالمية.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن غرفة أبوظبي كانت من أوائل المؤسسات الناشطة في دعم القطاع الخاص منذ بداية أزمة انتشار وباء كوفيد - 19، وكانت مبادرة برنامج حديث الغرفة من أهم المبادرات الجديدة والفريدة من نوعها، التي أسهمت في نشر الوعي وتقديم المشورة حول أفضل سبل التعاطي مع آثار فيروس كورونا المستجد، في عدد من الجوانب الاقتصادية، وهو ما أسهم بشكل كبير في تزويدهم بالمعارف وأفضل الممارسات العالمية، وإكسابهم الخبرات لتخطي التداعيات السلبية للأزمة، والعمل على الاستفادة من الفرص التي نتجت عنها.

وأشار المهيري إلى أن برنامج حديث الغرفة، تم طرحه بالتعاون مع ممثلي أكبر بيوت الخبرة العالمية في المجال الاقتصادي وقطاع الأعمال على مستوى العالم، مثل شركة ديلويت، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز، وشركة إرنست ويونغ، وشركة كيه بي إم جي، وشركة جارتنر، وأخيراً شركة سلوم وشركاه، وأن البرنامج غير مسبوق، ويعتبر فريداً من نوعه لجهة إطلاقه كمنصة شاملة تفاعلية تغطي مجمل الموضوعات المهمة التي تعنى بالقطاع الخاص، وتسهم في مساعدته على الملاحة الآمنة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع نتيجة انتشار وباء (كوفيد - 19) وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي.

منوهاً بأن تفرُّد هذا البرنامج يتمحور حول جمع غرفة أبوظبي من خلال شبكة علاقاتها الواسعة، لكبار المستشارين العالميين تحت سقف واحد لهدف واحد، وهو دعم القطاع الخاص، ومواكبة جهود الحكومات والقيادة الرشيدة في مواجهة تحديات الأزمة الراهنة.