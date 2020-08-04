«سوفت بنك» تعيد شراء أسهم بـ 3.8 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنفقت مجموعة «سوفت بنك» 3.8 مليار دولار، على عمليات إعادة شراء الأسهم في غضون شهر، كجزء من البرنامج الذي ساعد في رفع سعر السهم لأعلى مستوياته في عقدين.

وأوضحت المجموعة اليابانية، أمس الاثنين، أنها نفذت عمليات إعادة شراء لنحو 63.2 مليون سهم في الفترة ما بين 1 يوليو/تموز و3 أغسطس/آب، بقيمة 398 مليار ين (3.8 مليار دولار).

وبلغ بذلك إجمالي الأموال التي أنفقت على عمليات إعادة الشراء منذ مارس/آذار الماضي، نحو تريليون ين (9.5 مليار دولار).

ووافق «سوفت بنك» على عمليتين إضافيتين بما مجموعه 1.5 تريليون ين؛ الأمر الذي سيوفر دعماً مستمراً لأسهم المجموعة اليابانية.

وكان الرئيس التنفيذي لسوفت بنك، ماسايوشي سون، قد أطلق برنامج عمليات إعادة شراء الأسهم، الممولة عبر خطة واسعة النطاق لتحقيق الدخل من الأصول.