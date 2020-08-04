«مفاجآت صيف دبي» تقدّم باقة من تجارب الإقامة وعروض الطعام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تقدّم مفاجآت صيف دبي باقة من تجارب الإقامة وعروض الطعام المميزة، لتتيح للزوار والمقيمين الاستمتاع بأشهى المأكولات في فنادق دبي الفاخرة. وتستقبل مجموعة من أشهر الفنادق ووجهات الإقامة الضيوف مع عروض وباقات استثنائية مناسبة لجميع أفراد العائلة، تتيح لهم الاستمتاع بتجربة إقامة هادئة وتذوق أشهى الأطباق من أشهر المطابخ العالمية.

وطرحت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة باقة من أفضل عروض الإقامة وتجارب الطعام التي تلبي مختلف الأذواق.

يشكل فندق «ون أند أونلي رويال ميراج» ملاذاً شاطئياً يقدم باقة من تجارب الطعام الاستثنائية، حيث يتيح للضيوف الاستمتاع بوجبة فطور مجانية، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم لكل غرفة لليلة الواحدة لتناول الطعام في مطاعم الفندق الفاخرة، بما في ذلك مطعم أوزون الرومانسي وركن دريفت الذي يقدم أشهى أطباق مطبخ مدينة بروفانس الفرنسية.

بينما يمكن لزوار «جروفينور هاوس دبي»، في مرسى دبي، الاستمتاع بأشهى الأطباق العالمية مع وجبة عشاء مجانية في أحد مطاعم الفندق المميزة.

يمكن لزوار فندق «جميرا زعبيل سراي» في نخلة جميرا الاستمتاع بوجبة فطور مجانية مع تخفيضات بقيمة 20 في المئة في منافذ المأكولات المشروبات.

ويقدم «ديوكس ذا بالم»، أحد الفنادق التابعة لمجموعة «رويال هايداواي»، لضيوفه من العائلات تخفيضات بقيمة 20 في المئة على أفضل أسعار الغرف المتوفرة مع وجبة فطور مجانية. ويشكل فندق «دوسيت ثاني دبي» ملاذاً مثالياً في قلب المدينة، حيث يقدم للضيوف رصيداً بقيمة 300 درهم إماراتي صالحاً للاستخدام في مطاعمه المتنوعة.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بإقامة فاخرة وأشهى الأطباق خلال الصيف في منتجع ومارينا لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، حيث يقدم الفندق عرض الإقامة لمدة يوم واحد للعائلات المكونة من شخصين وطفلين دون سن 12 عاماً، بالإضافة إلى تخفيضات بقيمة 25 في المئة في مطاعمه المختلفة.

وتعد الدورة الثالثة والعشرون من مفاجآت صيف دبي (من 9 يوليو حتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.