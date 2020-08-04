شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» توزع 15 فلساً للسهم أرباحاً مرحلية في 11 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تبدأ مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بتوزيع الأرباح المرحلية بواقع 15 فلساً للسهم الواحد عن الربع الثاني من العام الجاري، اعتباراً من يوم الثلاثاء، 11 أغسطس الجاري.

وأوضحت «اتصالات»، أن توزيع الأرباح سيكون من خلال بنك أبوظبي الأول.

وبينت المجموعة أن تاريخ إغلاق سجل الأرباح كان، أمس الاثنين، فيما كان تاريخ آخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح في 28 يوليو/ ، وتاريخ الاستبعاد يوم 29 يوليو الماضي.

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