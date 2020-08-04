3.5 مليار درهم استثمارات جديدة لـ «عزيزي للتطوير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، عن خططها لاستثمار ما يزيد على 3.5 مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث ستقوم خلالها بتطوير 14 و 22 مبنى ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة على التوالي في مشروع «ريفييرا»، إضافة إلى مبانيها الثلاثة في «مدينة محمد بن راشد»، ومشروعين في «مدينة دبي الطبية»، وأربعة مشاريع في «الفرجان».

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تمكنت الشركة بالفعل من بيع ما يزيد على 80% من المشاريع التي تقوم بتنفيذها حالياً، كما تتوقع زيادة الطلب، وعلى وجه الخصوص في مدينة محمد بن راشد، ومدينة دبي الطبية والفرجان، كونها تعدّ الوجهات السكنية الثلاثة الأكثر طلباً على مستوى الدولة.

وتضم مشاريع الشركة في «الفرجان» و«مدينة دبي الطبية» ما يقرب من 645 و 973 وحدة على التوالي، في حين تتكون المرحلة الثالثة في «ريفييرا» من 3,700 وحدة تقريباً، وتوفر المرحلة الرابعة حوالي 5,400 وحدة، و 423 وحدة في مشروع «أفنيو»، وستبدأ العمل في هذه المشاريع في الفترة بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول من هذا العام.