شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشارك شركات التأمين فى مبادرة "ميغلاش عليك" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تكن صناعة التامين ببعيدة عن اى مبادرة من شانها زيادة القوى الشرائية أو تحفيز الإنتاج، باعتبارها احدى المكونات الرئيسية لاى اقتصاد يعمل على رفع معدلات التنمية فى شتى القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وجدود تغطيات تأمينية للحد من قيمة المخاطر المتوقعة، وضمان استمرارية تحقيق الهدف المرجو، حيث كشف الخبراء عن إمكانية توفير منتجات تأمينية جديدة من شانها توفير عدة تغطيات تامينية تناسب اقتصاديات العملاء المشاركين فى المبادرة من أصحاب الدخول المنخفضة، لضمان الوفاء بالتزاماتهم وتوفير التعويضات المناسبة لهم أو لذويهم فى حالة تعرضهم لاى مخاطر، كما يضمن ذلك دخول شريحة جديدة من العملاء لسوق التامين تعمل بدورها على زيادة معدلات الأقساط ومدى مساهمة قطاع التامين بالنسبة للناتج المحلى .

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ومن جانبه أشاد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التامين بأهمية المبادرة وما يمكن ان تحققه من اجل تحفيز شراء المنتج المصرى والعمل على تطويره لوضعه مرة أخرى فى اطار المنافسة مع المنتجات المستوردة وخفض قائمة الاستيراد لصالح ميزان المدفوعات وتوفير العملة الصعبة، كما كشف الزهيرى فى تصريحات لـ ”الخليج 365” انه سوف يتم توفير منتجات تامينية مبتكرة وجديدة خلال الفترة المقبلة لصالح عملاء مبادرة " ميغلاش عليك " وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمبادرة من بنوك وشركات التمويل الاستهلاكى والجهات الحكومية وإمكانية استمرار تلك التغطيات لصالح العملاء من أصحاب الدخول المحدودة وأصحاب البطاقات التموينية ومدى إمكانية تطبيقها اجباريا، ومنها التامين على الممتلكات التى حصلوا عليها من خلال المبادرة ومنظومة التمويل الاستهلاكى بالإضافة الى التامين على الحياة بالاتفاق مع احدى شركات إعادة التامين .

ومن جانبه افاد احد المصادر بإحدى شركات التامين انه جارى دراسة توفير تغطية تامينية ضد مخاطر الوفاة أو الإصابة فى حادث للعملاء المشاركين فى المبادرة، من أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة يحصل من خلالها العميل على 100 الف جنيه تعويض فى حالة الإصابة أو الوفاة بحادث وبقسط سنوى لا يتعدى الـ 60 جنيه، كما يحصل المصاب على تعويض مصاريف العلاج بـ 5 الاف جنيه و3 الاف جنيه للأجهزة التعويضية و3 الاف جنيه لنقل الجثمان، لافتا الى ان الوثيقة بالفعل يتم توفيرها حاليا من خلال أحد البنوك الحكومية .