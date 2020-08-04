شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تناقش مستقبل التأمين وتأثير التكنولوجيا على الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من القضايا الحيوية والهامة فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا .

وأعلنت الغرفة الأمريكية أنها ستنظم يوم الخميس 13 أغسطس الجارى مناقشة مع قادة الأعمال والسياسة من جميع أنحاء البلاد حول تطور سوق التأمين برعاية صاحب العمل (ESI) ومستقبل خيار التغطية المهم لـ 180 مليون أمريكى.

أضافت الغرفة أنه خلال هذا الحدث، ستكشف النقاب عن رؤى بحثية جديدة حول تأثير الخيار العام أو شراء Medicare على تغطية الموظفين.

كما أوضحت أنه سيتم الاستماع أيضًا إلى أصوات الأعمال الرائدة ووجهات نظرهم حول تطور تغطية الموظفين للمضى قدمًا، بالإضافة إلى الخطوات التى يمكن أن يتخذها الكونجرس فى هذا الشأن.

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وفى سياق أخر أعلنت الغرفة الأمريكية للتجارة بواشنطن أنها ستعقد يوم الأربعاء 19 أغسطس عبر الأنترنت برنامج "مينيابوليس "، وهو برنامج افتراضى لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال والمفكرين المستقبليين.

أضافت أنه ستعقد الندوة عبر منصة، Microsoft Teams Live Events،لافتة أنه يعد هذا الحدث جزءً من سلسلة التجارة الإلكترونية الافتراضية لغرفة التجارة الأمريكية حول كيفية تأمين الأعمال لقوة العمل عن بُعد ومواصلة العمل بأمان فى البيئات البعيدة.

وأوضحت إن نمو الأعمال التجارية المدفوعة بالتكنولوجيا ؛ سيؤدى إلى دفع اقتصاد أمريكا إلى الاقتصاد الرقمى،كما سيساعد فى التنقل فى الطريق واستكشاف ما تحتاجه الشركات، بما فى ذلك تأمين العمل الصغير البعيد، ورقمنة وظائف الأعمال الأساسية وترحيل الخدمات إلى السحابة، وتحليل سوق التأمين السيبرانى، وتأمين ونشر البنية التحتية الجديدة للعمل عن بعد.