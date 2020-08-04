شكرا لقرائتكم خبر عن 43.25 دولار لعقود برنت و39.93 دولار لخام غرب تكساس الوسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 43.25 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام برنت منخفضة بمقدار 27 سنتا أو ما يوازي 0.6%، كما سجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39.93 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 34 سنتا أو 0.8%.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، إن انخفاض أسعار النفط اليوم جاء نتيجةمخاوف من تخمة المعروض من النفط وذلك مع اتجاه تحالف أوبك بلس لتقليص تخفيضات الإنتاج خلال الشهر الجارى.

وقالت وزارة النفط الروسية اليوم الأحد، إن انتاج البلاد من النفط في يوليو لم يختلف عن مستويات يونيو، بما يتسق مع اتفاق مجموعة أوبك+.

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وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قالت أمس الأحد، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو من 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو وارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو من 38.16 مليون في يونيو، حسبما ذكرته إنترفاكس.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلي7.7مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.