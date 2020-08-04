شكرا لقرائتكم خبر عن "المكس للملاحات": مشروع تطوير الشركة يستهدف تعظيم صادرات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير ملاحة المكس يستهدف فى المقام الأول تعظيم صادرات مصر من مستخلصات الملح من مختلف الاملاح الهامة بجانب تغطية الاستهلاك المحلى منها بدلا من الاستيراد .

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة، لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية،مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وغيرها من ملاحة المكس التى تصل مساحتها لنحو 40 كيلو، حيث تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعى.

أضاف اللواء علاء الشريف لـ"الخليج 365" أن الشركة تواصل اتخاذ كافة إجراءات الأمان فيما يتعلق بعمليات تعبئة الملح، سواء المحلى أو الذى يتم تصديره، لافتا انه من المهم تعظيم موارد مصر من الملاحات مترامية الأطراف والمساحات الكبيرة من خلال مشروعات تطوير على أعلى مستوى تتناسب مع المساحات الكبيرة لها.

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أشار علاء الشريف، أن ملاحات المكس يكثر فيها المحلول المر، وهو فى حد ذاته ثروة هائلة لأنه مليء بالمعادن والخامات، التى تدخل فى صناعة الكيماويات والصناعات الطبية، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ المشروع بعد ذلك فى الملاحات الكبيرة العامة ؛مما يعظم من عوائدها ويضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطنى بعد نجاح مشروع ملاحة المكس .

يشار إنه تم توقيع اتفاقية إنشاء المصنع فى مارس الماضى بحضور الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وسيتكلف المشروع نحو 350 مليون دولار.