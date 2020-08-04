شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف... ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الموانئ الأكثر تصديرا للسلع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الإسكندرية يتصدر قائمة الموانئ التى خرجت منها الصادرات المصرية خلال شهر مايو الماضى، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية التى خرجت من ميناء الإسكندرية نحو 368 مليون و164 ألف دولار.

ويرصد ”الخليج 365” بالإنفو جراف التوزيع النسبى للصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر مايو الماضى، حجم الصادرات المصرية التى خرجت من الموانئ والمطارات المصرية خلال تلك الفترة وكان توزيعها كالتالي:

الحدود الغربية 6 ملايين و809 ألف دولار

بورسعيد 48 مليون و833 ألف دولار

السويس 220 مليون و664 ألف دولار

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دمياط 122 مليون و304 ألف دولار

العريش 14 مليون و63 ألف دولار

الدخيلة 112 مليون و579 ألف دولار

سفاجا 19 مليون و695 ألف دولار

القصير وموانئ البحر الأحمر 926 ألف دولار

المطارات 444 مليون و619 ألف دولار

موانئ أخرى 213 مليون و287 ألف دولار