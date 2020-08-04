شكرا لقرائتكم خبر عن الأرباح ومايكروسوفت يرفعان الأسهم الأمريكية وسط ترقب للتحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الاثنين إذ تدعمت المعنويات بفضل سعي مايكروسوفت لشراء الأنشطة الأمريكية لمنصة تيك-توك فضلا عن دفعة من نتائج الأعمال ربع السنوية الباعثة على التفاؤل بينما يترقب المستثمرون إجراءات تحفيز جديدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 114 نقطة بما يعادل 0.43 بالمئة ليصل إلى 26542.32 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.14 نقطة أو 0.52 بالمئة مسجلا 3288.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 103.36 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 10848.64 نقطة.

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