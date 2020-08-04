شكرا لقرائتكم خبر عن البصل الطازج يتصدر قائمة صادرات المواد الخام بـ13 مليون دولار فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، حجم الصادرات المصرية من المواد الخام، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات نحو 176 مليون و720 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 237 مليون 179 ألف دولار في مايو 2019، بتراجع بلغت قيمته 60 مليون و459 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أبرز المواد الخام التي تم تصديرها خلال شهر مايو الماضي، ومن بينها صادرات البصل الطازج وبلغت قيمتها 13 مليون و246 ألف دولار، يليها صادرات البطاطس وبلغت قيمتها 17 مليون و284 ألف دولار، ثم صادرات البرتقال وبلغت قيمتها 6 ملايين و461 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات الفول السوداني وبلغت قيمتها مليون و273 ألف دولار، وصادرات الطماطم الطازجة وبلغت قيمتها 573 ألف دولار.

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وشملت قائمة صادرات المواد الخام أيضا، الليمون الحامض وبلغت قيمته مليون و149 ألف دولار، والفواكه الطازجة 74 مليون و130 ألف دولار، وصادرات النباتات وجذور للعطور والطب 10 ملايين و824 ألف دولار، ثم كتان خام ومشتقاته بقيمة 274 ألف دولار، وأخيرا الرخام بقيمة 458 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.