شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عمليات الغرف التجارية يكشف زيادة معروض السلع واستقرار السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار السوق وثبات الاسعار نتيجة زيادة معروض السلع في القطاعات المختلفة مع رابع أيام عيد الاضحي المبارك.

وقال التقرير إن غرف العمليات النوعية بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية اشارت تقاريرها إلي استقرار السوق في المحافظات المختلفة وأن الحركة التجارية منتظمة وتسير وفق معدلاتها الطبيعية.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن غرف العمليات الفرعية التي تعمل تحت اشراف رؤساء الغرف التجارية ومتابعة امناء العموم تتابع بشكل مستمر خلال ايام عيد الاضحي المبارك الحركة التجارية بكافة أسواق الجمهورية كل غرفة في نطاق محافظتها وأن هناك تنسيق كامل مع الغرفة المركزية بالاتحاد لمتابعة الأسواق خاصة خلال أيام العيد وأن كافة السلع متوفرة وتلبي متطلبات المواطنين مشددا علي أن غرف العمليات الفرعية بالمحافظات تعمل علي مدار الاسبوع للموقوف علي اي مستجدات للمساهمة في ضبط السوق .

وأشاد رئيس "الاتحاد" بدور رؤساء ومجالس إدارات الغرف التجارية ومجهوداتهم في متابعة الاسواق بالمحافظات المختلفة لضمان استقرار السوق ومساندة المواطنين خاصة اثناء المواسم التي تتطلب تكثيف المتابعة متوقعا أن تستمر حالة الاستقرار بالسوق خاصة في ظل زيادة معروض السلع والدور الحكومي الواضح في زيادة المعروض من السلع المختلفة عن طريق المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة والسيارات المتنقلة لجهاز الخدمة الوطنية ودور الجهات الرقابية وحماية المستهلك لضبط السوق وهو ما يصب في صالح المواطن والتاجر والصانع ومن ثم اقتصادنا القومي.

وقال محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان التجارية وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق التجاري في اسوان يشهد حالة استقرار ملحوظة وهو ما رصدته غرفة العمليات بالغرفة وتم رفعه إلي الاتحاد العام للغرف التجارية خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وأكد حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية علي توافر كافة السلع بالسوق التجاري في محافظته وهو ما انعكس علي زيادة حالة الاستقرار العامة بكافة اسواق المحافظة وبالتحديد اثناء ايام عيد الاضحي الحالية.

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وقال محمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية إن السوق السويسي اكثر استقرارا حتي الآن والسلع متوفرة ومتنوعة والاختيارات متاحة أمام الموطن بشكل يحقق كافة رغباته في ظل عيد الأضحي المبارك أعاد الله علي مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وقال فتحي مرسي رئيس غرفة البحيرة التجارية أن الأمور أكثر استقرار في أسواق البحيرة نتيجة زيادة معروض السلع والمتابعة مستمرة من الغرفة لرصد الحركة التجارية بالمحافظة.

وقال أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية أن السوق في محافظتة يشهد استقرارا واضحا بسبب السلع وتوافرها وتنوعها أمام المستهلكين تزامنا مع أيام عيد الأضحي المبارك.

وقال أنور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية ان السوق في مطروح يشهد توافر في السلع ولا توجد أي أزمات في ظل متطلبات عيد الاضحي وهو الأمر الذي ينعكس علي الدور الواضح للدولة والغرف التجارية في ضبط السوق.

وقال عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء أن السوق السيناوي يشهد استقرارا كبيرا نتيجة المعروض الوافر من السلع المختلفة سواء غذائية وغير غذائية وتنوع مصادرها ومنافذ بيعها وهو ما ترصدة غرفة العمليات المشكلة بالغرفة لمتابعة حالة السوق باستمرار .

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه مع الآراء السابقة هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء بأن السوق في محافظتة مستقرا وأن المعروض أكثر من المطلوب من السلع المختلفة وهو ما انعكس بالايجاب علي السوق التجاري في جنوب سيناء.