شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تصعد أولى جلسات ما بعد العيد وبقية الأسواق مغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الأضحى، بينما استمر إغلاق بقية أسواق الشرق الأوسط، بما فيها البورصة السعودية.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة إلى 4324 نقطة في حين أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.7 بالمئة عند 2065 نقطة.

وكانت قد نزلت بورصتا الإمارات، فى التعاملات المبكرة، بفعل ضَعْف أسعار النفط، وإعلان "فيتش" خفض النظرة المستقبلية لتصنيف ديون السعودية، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وهوى مؤشر الأسهم الرئيسى لبورصة دبى وهى أكثر بورصات المنطقة تقلبا 4% إلى 3563 نقطة مسجلا أقل مستوى فى أربعة أشهر، ونزل مؤشر أبو ظبى 1.4%، وجاءت "إعمار" العقارية بين أكبر الخاسرين ونزلت 5.9%، وهوت شركة "الدار" أكبر شركة تطوير عقارى فى أبو ظبى 4.4%.