شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليون دولار لرقمنة 63 شركة قطاع أعمال بخبرات أمريكية وألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا مع شركتين الأولى أمريكية والثانية ألمانية، لتطوير وتحديث 63 شركة تابعة وقابضة بتكلفة 50 مليون دولار تتحملها الشركات نفسها، حيث تم تدشين المشروع بالفعل بتكنولوجيا أمريكية "ساب" و"ميكروسوفت"، لتطوير وتحديث وربط 63 شركة قطاع أعمال عام، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا.

وتعول الوزارة كثيرا على المشروع في النهوض بالشركات وتطويرها بشكل كبير ووضعها في مصاف الشركات العالمية من حيث الميكنة والرقمنة الكاملة، لكل الشركات فيما يتعلق بالنواحى الإدارية والصناعية .

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فإن المشروع بداية الطريق نحو بنية رقمية واستكمال لجهود وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تنفذ الوزارة من خلال شركاتها القابضة والتابعة، أضخم برنامج للتحول الرقمى فى الشرق الأوسط، يشمل 63 شركة تعمل فى 12 قطاعا مختلفا، ويتضمن أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية.

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وأشار إلى أن برنامج التحول الرقمي يشمل 4 محاور رئيسية، أولها إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019، والمحور الثاني هو تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات، أما المحور الثالث فيختص بمركز البيانات والدعم الفني، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.