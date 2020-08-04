شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التمويل: سندات وأسهم الأسواق الناشئة استقطبت تدفقات للشهر الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد التمويل الدولى اليوم الاثنين إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة استقطبت صافى تدفقات فى يوليو للشهر الثانى على التوالى، لكن التوقعات لا تزال ضبابية فى الوقت الذى تكافح فيه تلك الأسواق للخروج من التراجع الحالي.

وقال المعهد إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأ إلى 15.1 مليار دولار في يوليو من قراءة معدلة بالخفض بلغت 29.2 مليار دولار في يونيو، وجاءت أغلبيتها من أوراق الدين.

وقال معهد التمويل في بيان "ستعتمد صيغة التعافي على القدرة (لدى الأسواق الناشئة) على تفعيل سياسات تحفز التعافي بشكل كفء...بالتطلع للأمام، نلحظ أن المستثمرين يزدادون فطنة فيما يتعلق بقرارات الاستثمار بشأن الأسواق الناشئة".

وأظهرت البيانات أن تدفقات الديون شكلت 13.2 مليار دولار من الإجمالي في الشهر الماضي، في حين استقطبت أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين نحو 2.3 مليار دولار. وشهدت أسهم الصين نزوح 0.4 مليار دولار، إذ تأثرت بالمواجهة الآخذة في التصاعد بين الصين والولايات المتحدة.

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