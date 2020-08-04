شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر تستورد بترول خام بـ 217.6 مليون دولار فى مايو لتراجع أسعاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الواردات المصرية من البترول الخام اتجاهها الصعودي المتزايد منذ بداية العام الجاري 2020 وحتى الآن، حيث كشفت بيانات حكومية ارتفاع الواردات المصرية من البترول الخام في شهر مايو بشكل ملحوظ قياسا بواردات نفس الشهر من العام السابق 2019.

وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي واردات مصر من البترول الخام بنحو 217.6 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 161.5 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 34.7%.

وتصدرت الواردات المصرية من البترول الخام قائمة السلع الأعلى استيرادا في مصر خلال شهر مايو الماضي، يليها الواردات السلعية من مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 261.2 مليون دولار، مقابل 284.4 مليون دولار في مايو عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.1%، يليها الواردات من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية وبلغت 190.1 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 260 مليون دولار في مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 26.9%.

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وفي يناير الماضي، بدأ مؤشر الواردات المصرية من البترول الخام يحقق زيادة كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في أسعار البترول العالمية، حيث سجلت واردات مصر من البترول الخام في يناير الماضي نحو 553.6 مليون دولار، مقابل 121.5 مليون دولار في يناير عام 2019، بزيادة بلغت 432.1 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 355.6%.

وأظهرت بيانات حكومية، وجود مجموعة من السلع والمنتجات التي ساهمت في تراجع الواردات المصرية في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 4.16 مليار دولار مايو الماضي، مقابل 6.78 مليار دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 38.7%.

وشملت قائمة السلع التي تراجعت اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 188.2 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 272.7 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 31%، بالإضافة إلى واردات فول الصويا وبلغت 167.3 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 174.1 مليون دولار مايو 2019 بنسبة تراجع بلغت 3.9%.