شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة: استقرار جميع الأصناف بالأسواق بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع الأصناف من الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارا عقب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن سوق العبور به زيادة فى المعروض من جميع الأصناف.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن معظم الأصناف قد شهدت انخفاضا خلال الشهر الماضي بين 30-50٪ بعد انتظام الإنتاج بفضل المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الزراعى، والتى أقرتها الدولة خلال الأعوام السابقة.

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جدير بالذكر أن الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن هناك لجانا متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خلال أيام عيد الأضحى، خاصة الخضراوات التى يتم طرحها حاليا كسلع استهلاكية يومية أساسية بإجمالى مساحات بلغت 856 ألفا و782 فدانا، ومن الخضراوات الصيفى المبكر التى سيتم طرحها لأكثر من 20 نوعا منها البطاطس الصيفى فى مساحات 174 ألف فدان بمتوسط إنتاج 16 طن للفدان، من محافظات التركيز الوادى الجدد المنيا، الشرقية، الغربية، الدقهلية، النوبارية، البحيرة.

وأضاف "البحراوى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أنه من بين الخضراوات الصيفى المطروحة حاليا بالأسواق وخلال أيام العيد، الطماطم فى مساحات 207 آلاف فدان متوسط إنتاج للفدان بمتوسط إنتاج 15 طنا للفدان بمحافظات تركيز الإنتاج، الشرقية، النوبارية، والبحيرة الإسكندرية، وقنا، الكوسة 18 ألفا و670، والباذنجان 49 ألفا و665 فدانا، والفاصوليا الخضراء 59 ألفا و631، ولوبيا 606 أفدنة، الكرنب صيفى 6782 فدانا بالبحيرة، قرنبيط 30 فدانا، والبطيخ 59 ألفا و552 فدانا، والكنتالوب 33 ألف فدان، والبامية 8225 فدانا، والملوخية 8500 فدان، والخيار المكشوف 31 ألفا و400 فدان، والفلفل 47 ألف فدان، بصل 363 ألف فدان بصل أخضر، الخس 811 فدانا، الشمام 7600 محافظات النوبارية والإسماعلية والإسكندرية، كسبرة 11 ألفا و387 فدانا.