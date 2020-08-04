شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان ترفع إنتاج النفط 2% فى يوليو متجاوزة هدف أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدران بصناعة النفط مطلعان على البيانات الأولية رويترز، اليوم الاثنين، أن كازاخستان رفعت إنتاجها النفطى فى يوليو إلى 1.331 مليون برميل يوميا، وذلك بزيادة اثنين بالمئة عن يونيو، مما يعنى تجاوزها قليلا هدفها بموجب اتفاق عالمى بين المنتجين.

ووفقا لحسابات أجرتها رويترز، يزيد ذلك 12 ألف برميل يوميا عن هدف قازاخستان بموجب الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فى إطار مجموعة أوبك+.

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ولم ترد وزارة الطاقة على طلب للتعليق.

كانت الجمهورية السوفيتية سابقا، اتفقت على خفض إنتاجها من مايو إلى يوليو بنسبة 23 بالمئة عن مستويات نوفمبر 2018، أو بنسبة 22 بالمئة من متوسط إنتاجها فى الربع الأول من 2020، إلى حوالى 1.319 مليون برميل يوميا.